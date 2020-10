Justine Mattera | spot hot pro mascherina | ‘Mettila così | FOTO

Leggi su yeslife

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Ancheinterviene per promuovere l’utilizzo della, importantissimo per rallentare il Covid. Ma lo fa a modo suo. Visualizza questo post su Instagram Voi indossate sempre la? Io la tolgo solo per fare sport. L’immagine è ironica, ma io sono serissima. Buona giornata 💋😷 Reposted from @ polod – shortage – … L'articolohot pro‘Mettila cosìproviene da YesLife.it.