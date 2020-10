Jurassic World: Dominion, svelata la foto di un baby dinosauro (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ecco un tenero baby dinosauro in una foto dal set di Jurassic World: Dominion condivisa su Instagram dal regista Colin Trevorrow. La produzione di Jurassic World: Dominion ha subito un nuovo stop a causa delle positività di alcuni membri della troupe, ma questo non rallenta l'hype intorno al terzo capitolo della saga giurassica che, come regalo ai fan, svela la foto di un tenero baby dinosauro con indosso una mascherina. Il plot di Jurassic World: Dominion è Ancora avvolto nel mistero. Ancora non sappiamo quali avventure si troveranno a fronteggiare stavolta i protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, quel che ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ecco un teneroin unadal set dicondivisa su Instagram dal regista Colin Trevorrow. La produzione diha subito un nuovo stop a causa delle positività di alcuni membri della troupe, ma questo non rallenta l'hype intorno al terzo capitolo della saga giurassica che, come regalo ai fan, svela ladi un tenerocon indosso una mascherina. Il plot diè Ancora avvolto nel mistero. Ancora non sappiamo quali avventure si troveranno a fronteggiare stavolta i protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, quel che ...

