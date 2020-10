Jennifer Mischiati da oggi al cinema con il film “Creators – The Past” di Piergiuseppe Zaia (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’attrice Jennifer Mischiati arriva sul grande schermo protagonista del kolossal di fantascienza made in Italy Creators – The Past di Piergiuseppe Zaia, in uscita oggi giovedì 8 ottobre e con un cast stellare che vede la presenza anche di William Shatner, Bruce Payne e Gerard Depardieu. Il suo ruolo è Sofy, una ragazza addotta, collo di clessidra tra due dimensioni, che cercherà di trovare la Lens e portarla in salvo. Ma cos’è la Lens? Uno strumento forgiato da Otto Dei che governano e dirigono l’universo: i Creators. Otto Lens per otto Creatori. Ognuno di loro diede vita ad un sistema stellare, racchiudendone i segreti e la chiave della sua essenza ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’attricearriva sul grande schermo protagonista del kolossal di fantascienza made in Italy Creators – The Past di, in uscitagiovedì 8 ottobre e con un cast stellare che vede la presenza anche di William Shatner, Bruce Payne e Gerard Depardieu. Il suo ruolo è Sofy, una ragazza addotta, collo di clessidra tra due dimensioni, che cercherà di trovare la Lens e portarla in salvo. Ma cos’è la Lens? Uno strumento forgiato da Otto Dei che governano e dirigono l’universo: i Creators. Otto Lens per otto Creatori. Ognuno di loro diede vita ad un sistema stellare, racchiudendone i segreti e la chiave della sua essenza ...

