J-Ax | il pioniere del rap italiano ritorna a tuonare contro la contraddizioni del mondo moderno con il singolo “Via di qua”

Leggi su domanipress

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Grande attesa per il nuovodi J-Ax feat. Mr. Rain “Via di qua”, in uscita venerdì 9 ottobre in radio e su tutte le piattaforme digitali. J-Ax,del rap, cantautore e producer che da oltre 28 anni fotografa con la sua musica i paradossi della società, incontra il pluricertificato cantautore rap tra i più maturi della scena italiana capace di indagare nella profondità dei sentimenti. Da questo felice innasce “Via di qua”, brano di grande intensità che dà voce a chi si ribella e non si allinea alle regole imposte dalla società benpensante. J-Ax e Mr. Rain danno vita a un dialogo tra due generazioni diverse da cui emerge una voglia incessante di combattereuncinico e fagocitante nei confronti della ...