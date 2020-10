Italia U21 verso l’Islanda, Nicolato: “Il Covid ci ha tolto due titolari ma siamo ottimisti” (Di giovedì 8 ottobre 2020) “È un periodo così. Già le convocazioni sono state parecchio condizionate da infortuni, poi la vicenda delle positività che ci ha tolto due titolari. Non ci fa piacere averli persi ma questa può essere una opportunità per i ragazzi nuovi“. Paolo Nicolato, commissario tecnico dell’Italia Under 21, parla così ai microfoni della Rai prima della partenza per Reykjavik dove gli azzurrini affronteranno l’Islanda nella gara valevole per le qualificazioni al prossimo Europeo. “Non siamo riusciti a fare quello che abbiamo voglia di fare ma sono ottimista perché la squadra è volenterosa e c’è grande entusiasmo – ha precisato Nicolato -. Sarà comunque un po’ difficile, ci ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020) “È un periodo così. Già le convocazioni sono state parecchio condizionate da infortuni, poi la vicenda delle positività che ci hadue. Non ci fa piacere averli persi ma questa può essere una opportunità per i ragazzi nuovi“. Paolo, commissario tecnico dell’Under 21, parla così ai microfoni della Rai prima della partenza per Reykjavik dove gli azzurrini affronteranno l’Islanda nella gara valevole per le qualificazioni al prossimo Europeo. “Nonriusciti a fare quello che abbiamo voglia di fare ma sono ottimista perché la squadra è volenterosa e c’è grande entusiasmo – ha precisato-. Sarà comunque un po’ difficile, ci ...

CORNERNEWS24 : #Calcio - Italia U21, nessun altro positivo al terzo test A Tirrenia la squadra si allena, domani partenza per l'Islanda - junews24com : Italia U21: nessun nuovo caso di positività al terzo tampone - viralvideovlogs : RT @TuttoNazionali: ???? 2??1?? | ?? #Azzurrini negativi ai test per il #COVID19. ?? Convocato in sostituzione #Loria #TuttoNazionali #Italia #… - AlessandroPaoli : RT @TuttoNazionali: ???? 2??1?? | ?? #Azzurrini negativi ai test per il #COVID19. ?? Convocato in sostituzione #Loria #TuttoNazionali #Italia #… - TuttoNazionali : ???? 2??1?? | ?? #Azzurrini negativi ai test per il #COVID19. ?? Convocato in sostituzione #Loria #TuttoNazionali… -