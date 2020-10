Italia | Mancini nella storia | il record assoluto del ct

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 8 ottobre 2020) L'vince e convince anche in amichevole. Il cammino degli azzurri sotto la guida del ct Robertoè assolutamente fantastico. La conferma è arrivata anche dall'ottima prova della serata di ieri con la Nazionalena che ha sconfitto la Moldavia per 6-0 al Franchi di Firenze. Un successo che fa segnare unper il commissario tecnico.caption id="attachment 1033739" align="alignnone" width="835" Stephan El Shaarawy,(Getty Images)/captionGrazie alla vittoria ottenuta contro la Moldavia, l'ed in particolare il ctha realizzato unmai visto prima. Nonostante il robusto ...