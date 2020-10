Iss: in Italia solo l'1% delle vittime Covid è al di sotto dei 50 anni (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sono 407 i pazienti positivi alla SARS-CoV-2 e deceduti con una età inferiore ai 50 anni pari all'1% del totale di 36.008. In particolare, 89 avevano meno di 40 anni e, di questi, 14 non avevano ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sono 407 i pazienti positivi alla SARS-CoV-2 e deceduti con una età inferiore ai 50pari all'1% del totale di 36.008. In particolare, 89 avevano meno di 40e, di questi, 14 non avevano ...

