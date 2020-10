Irama, fuori il video di “Crepe”: romantica retrospettiva del “se fosse” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Irama ha pubblicato il videoclip di “Crepe”, il nuovo singolo estratto dall’omonimo album. Con la regia di Gianluigi Carella, il contributo vede anche la partecipazione dell’attrice Caroline Donzella Irama ci ha messo passione, intenzione ed una buona dose di sensualità nel videoclip di Crepe, disponibile su Youtube a partire da oggi 8 ottobre. Con la regia di Gianluigi Carella, il video è mix perfetto di intensità narrativa e tensione drammatica. Nonostante il refrain accattivante che quasi strizza l’occhio ad un tormentone autunnale, il testo di “Crepe” fa la differenza e sottolinea le ottime doti di autore di Irama. Cantautore, rapper o rockstar? In una nota stampa l’artista rifuggiva da tutte queste ... Leggi su zon (Di giovedì 8 ottobre 2020)ha pubblicato ilclip di “Crepe”, il nuovo singolo estratto dall’omonimo album. Con la regia di Gianluigi Carella, il contributo vede anche la partecipazione dell’attrice Caroline Donzellaci ha messo passione, intenzione ed una buona dose di sensualità nelclip di Crepe, disponibile su Youtube a partire da oggi 8 ottobre. Con la regia di Gianluigi Carella, ilè mix perfetto di intensità narrativa e tensione drammatica. Nonostante il refrain accattivante che quasi strizza l’occhio ad un tormentone autunnale, il testo di “Crepe” fa la differenza e sottolinea le ottime doti di autore di. Cantautore, rapper o rockstar? In una nota stampa l’artista rifuggiva da tutte queste ...

