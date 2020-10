Ipotesi su che cosa vuole fare Zingaretti da grande (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ma cosa vuole fare Nicola Zingaretti da grande? Improvvisamente candidato a tutto – novello Giuliano Amato – ministro, sindaco di Roma, essendo già presidente del Lazio e segretario del Partito democratico, questo per lui è certamente un ottimo momento, grazie allo scampato pericolo del 6 a 0 preconizzato improvvidamente da quel genio di Matteo Salvini e alla buona e imprevista performance del suo partito ai ballottaggi. Si ha come l’impressione che le votazioni di settembre siano per il segretario del Partito democratico un turning point. Ha proprio un’altra faccia, un’altra allure. Ha ritrovato sicurezza, dopo mesi molto difficili, soprattutto la conferma di avere avuto una certa fortunaccia nell’incrociare il calando di Salvini e l’implosione ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 8 ottobre 2020) MaNicolada? Improvvisamente candidato a tutto – novello Giuliano Amato – ministro, sindaco di Roma, essendo già presidente del Lazio e segretario del Partito democratico, questo per lui è certamente un ottimo momento, grazie allo scampato pericolo del 6 a 0 preconizzato improvvidamente da quel genio di Matteo Salvini e alla buona e imprevista performance del suo partito ai ballottaggi. Si ha come l’impressione che le votazioni di settembre siano per il segretario del Partito democratico un turning point. Ha proprio un’altra faccia, un’altra allure. Ha ritrovato sicurezza, dopo mesi molto difficili, soprattutto la conferma di avere avuto una certa fortunaccia nell’incrociare il calando di Salvini e l’implosione ...

