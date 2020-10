Inter, senti Young: «Se potessi lascerei l’Italia e andrei al Watford» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ashley Young confessa di avere un desiderio, qualora potesse: lasciare l’Italia e tornare al Watford. Ecco le sue parole Ashley Young, a ‘Golden Tales’, il podcast ufficiale del Watford, ha parlato di un suo desiderio. Le sue parole riportate da Il Corriere dello Sport. «Se potessi tornare indietro e giocare di nuovo al Watford, andrei via dall’Italia adesso perché è il luogo che conosco, è da dove vengo ed è ciò che mi ha permesso di essere quello che sono e arrivare dove sono. Mi ha permesso di avere un inizio umile». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ashleyconfessa di avere un desiderio, qualora potesse: lasciare l’Italia e tornare al. Ecco le sue parole Ashley, a ‘Golden Tales’, il podcast ufficiale del, ha parlato di un suo desiderio. Le sue parole riportate da Il Corriere dello Sport. «Setornare indietro e giocare di nuovo alvia dall’Italia adesso perché è il luogo che conosco, è da dove vengo ed è ciò che mi ha permesso di essere quello che sono e arrivare dove sono. Mi ha permesso di avere un inizio umile». Leggi su Calcionews24.com

Ashley Young confessa di avere un desiderio, qualora potesse: lasciare l’Italia e tornare al Watford. Ecco le sue parole Ashley Young, a ‘Golden Tales’, il podcast ufficiale del Watford, ha parlato di ...

Inter Nainggolan Gagliardini positivi al Covid-19. La situazione

INTER NAINGGOLAN GAGLIARDINI POSITIVI – Il Covid sembra non ... “Il giocatore è in quarantena individuale dopo aver sostenuto il test, non ha sintomi, si sente bene e sosterrà un altro test a breve”.

