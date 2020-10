Inter, emergenza difesa per Conte: le possibili soluzioni (Di giovedì 8 ottobre 2020) Due pesanti assenze per l’Inter in vista dei prossimi impegni, le possibile scelte del tecnico Antonio Conte. Il tecnico dell’Inter Antonio Conte deve fare i conti con pesanti assenze in difesa in vista degli impegni al rientro dalla sosta. Alessandro Bastoni, risultato positivo al coronavirus nel ritiro dell’Under 21, si trova già in isolamento e lo stesso capiterà anche a Milan Skriniar nel caso in cui il tampone a cui si sottoporrà oggi confermerà la positività. Entrambi dovrebbero saltare sia il derby che il debutto in Champions League contro il Borussia Monchengladbach. La soluzione che Conte dovrebbe adottare, secondo Gazzetta, è una difesa a tre composta da D’Ambrosio, De Vrij e Kolarov. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Due pesanti assenze per l’in vista dei prossimi impegni, le possibile scelte del tecnico Antonio. Il tecnico dell’Antoniodeve fare i conti con pesanti assenze inin vista degli impegni al rientro dalla sosta. Alessandro Bastoni, risultato positivo al coronavirus nel ritiro dell’Under 21, si trova già in isolamento e lo stesso capiterà anche a Milan Skriniar nel caso in cui il tampone a cui si sottoporrà oggi confermerà la positività. Entrambi dovrebbero saltare sia il derby che il debutto in Champions League contro il Borussia Monchengladbach. La soluzione chedovrebbe adottare, secondo Gazzetta, è unaa tre composta da D’Ambrosio, De Vrij e Kolarov. Leggi su ...

Gazzetta_it : Non solo #Bastoni: anche #Skriniar positivo. Difesa dell’#Inter in emergenza in vista del derby - sportli26181512 : Positivi Skriniar e Bastoni, Conte trema: è emergenza in difesa. E al derby...: Positivi Skriniar e Bastoni, Conte… - asaidiani1 : RT @Gazzetta_it: Positivi #Skriniar e #Bastoni, Conte ora trema. E al derby... #Inter #coronavirus - Gazzetta_it : Positivi #Skriniar e #Bastoni, Conte ora trema. E al derby... #Inter #coronavirus - poer104 : I giornali sportivi che con una squadra con 2 positivi [inter] parlano di 'emergenza' -rispetto alla prossima parti… -