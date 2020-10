Insulti omofobi e avance alle giocatrici, mezza squadra denuncia il “mister” (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’allenatore della Novese era stato premiato come “educatore sportivo dell’anno”, poi aveva lasciato “Sei grassa come un maiale”, pesanti battute sessiste e stalking a un’atleta che aveva rifiutato un bacio Leggi su lastampa (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’natore della Novese era stato premiato come “educatore sportivo dell’anno”, poi aveva lasciato “Sei grassa come un maiale”, pesanti battute sessiste e stalking a un’atleta che aveva rifiutato un bacio

Mister Fossati: “Ho sempre avuto una condotta esemplare. Lesa la mia immagine, pronto a denunciare”

NOVI LIGURE - Maurizio Fossati si difende ancora. In una nota firmata insieme al suo legale, l'avvocato Matteo Sperduti, l'ex allenatore della Novese ...

