Infortunio Cetin: lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra (Di giovedì 8 ottobre 2020) Infortunio Cetin: si ferma subito l’ex giocatore della Roma che ha accusato un problema nell’ultimo allenamento Si ferma subito Mert Cetin. Come riporta il sito ufficiale dell’Hellas Verona, il giocatore ha accusato un problema nell’ultimo allenamento. «Hellas Verona FC comunica che – dopo gli esami strumentali e le visite mediche cui il calciatore si è sottoposto nelle scorse ore – Mert Çetin ha riportato in allenamento una lesione di primo grado della giunzione mio-tendinea prossimale del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020): si ferma subito l’ex giocatoreRoma che ha accusato un problema nell’ultimo allenamento Si ferma subito Mert. Come riporta il sito ufficiale dell’Hellas Verona, il giocatore ha accusato un problema nell’ultimo allenamento. «Hellas Verona FC comunica che – dopo gli esami strumentali e le visite mediche cui il calciatore si è sottoposto nelle scorse ore – Mert Çetin ha riportato in allenamento unadigiunzione mio-tendinea prossimale del muscolo. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e ...

ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? NEWS - Infortunio per Cetin: quanto sta fuori! #Romagnoli, Cyprien, Bonazzoli, Ibra... Tegola per il #Verona ????? https://t… - angeloinitaly : RT @SOSFanta: ?? NEWS - Infortunio per Cetin: quanto sta fuori! #Romagnoli, Cyprien, Bonazzoli, Ibra... Tegola per il #Verona ????? https://t… - SOSFanta : ?? NEWS - Infortunio per Cetin: quanto sta fuori! #Romagnoli, Cyprien, Bonazzoli, Ibra... Tegola per il #Verona ????? - Hellas1903it : Verona, l’infermeria non si svuota: lesione muscolare per Cetin -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Cetin Infortunio Cetin: lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra Calcio News 24 Infortunio Cetin: lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra

Si ferma subito Mert Cetin. Come riporta il sito ufficiale dell’Hellas Verona, il giocatore ha accusato un problema nell’ultimo allenamento. «Hellas Verona FC comunica che – dopo gli esami strumentali ...

Verona, infortunio per Cetin: l'ex Roma è costretto a fermarsi

Mart Cetin, difensore turco arrivato al Verona questa estate, dovrà restare fuori almeno un mese: lesione alla giunzione mio-tendinea.

Si ferma subito Mert Cetin. Come riporta il sito ufficiale dell’Hellas Verona, il giocatore ha accusato un problema nell’ultimo allenamento. «Hellas Verona FC comunica che – dopo gli esami strumentali ...Mart Cetin, difensore turco arrivato al Verona questa estate, dovrà restare fuori almeno un mese: lesione alla giunzione mio-tendinea.