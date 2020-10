“Inducono gli streamer a promuovere i brand”, bufera sui membri dello staff di Twitch (Di giovedì 8 ottobre 2020) Lo YouTuber e streamer di Twitch “The Black Hokage” ha notato che un membro dello staff della piattaforma di streaming esports aveva lasciato un messaggio nella sua chat. Lo scopo del testo, inviato da “newcryka”, era di far riconoscere allo streamer il marchio elencato con 400 bit allegati al post. Mossa immediatamente contestata dallo streamer: “Ehi, stai promuovendo qualcosa? … Hai un simbolo dello staff di Twitch accanto al tuo nome, stai promuovendo merda nella mia chat?”. Dopo aver pubblicato l’interazione su Twitter, altri streamer hanno condiviso l’apparente pubblicità non richiesta della piattaforma di streaming. I see some new faces accusing me of ... Leggi su esports247 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Lo YouTuber edi“The Black Hokage” ha notato che un membrodella piattaforma di streaming esports aveva lasciato un messaggio nella sua chat. Lo scopo del testo, inviato da “newcryka”, era di far riconoscere alloil marchio elencato con 400 bit allegati al post. Mossa immediatamente contestata dallo: “Ehi, stai promuovendo qualcosa? … Hai un simbolodiaccanto al tuo nome, stai promuovendo merda nella mia chat?”. Dopo aver pubblicato l’interazione su Twitter, altrihanno condiviso l’apparente pubblicità non richiesta della piattaforma di streaming. I see some new faces accusing me of ...

