Incidente Zanardi: due perizie in Tribunale, perso il controllo del mezzo. La terza ipotizza l’invasione di corsia del Tir (Di giovedì 8 ottobre 2020) Una terza perizia depositata in Procura, quella della parte offesa, riterrebbe determinante una presunta invasione della corsia da parte del camion, che invece le altre due consulenze tecniche non avrebbero rilevato Leggi su firenzepost (Di giovedì 8 ottobre 2020) Unaperizia depositata in Procura, quella della parte offesa, riterrebbe determinante una presunta invasione dellada parte del camion, che invece le altre due consulenze tecniche non avrebbero rilevato

Agenzia_Ansa : '#Zanardi con la sua handbike viaggiava a 50 km orari' prima dell'impatto con il camion, lo sostiene il perito del… - FirenzePost : Incidente Zanardi: due perizie in Tribunale, perso il controllo del mezzo. La terza ipotizza l’invasione di corsia… - Damianodanny1 : LA HANDBIKE DI ALEX ZANARDI VIAGGIAVA A 50 CHILOMETRI L'ORA, L'INCIDENTE CAUSATO PERDITA DI CONTROLLO DEL MEZZO” -… - Stanisl70162074 : RT @IlVal_79: Il comportamento della famiglia di Zanardi non mi sta piacendo. Quel poveretto che guidava il camion, vista la dinamica dell'… - IlVal_79 : Il comportamento della famiglia di Zanardi non mi sta piacendo. Quel poveretto che guidava il camion, vista la dina… -