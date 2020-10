In Italia i volontari del vaccino russo? Una catena WhatsApp presa sul serio (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nel nostro paese, da questa settimana, sono partiti i test volontari del vaccino russo? In particolare, ci sono persone che si sono recate presso il consolato russo della loro città per proporsi per la sperimentazione? C’è una catena WhatsApp in circolazione in queste ore che molti avrebbero fatto bene a bollare subito come scherzo ma che purtroppo per qualcuno rappresenta la verità assoluta. Sembrerebbe superfluo ma forse non lo è e dunque meglio sottolineare come ci si trovi al cospetto di una notizia fake. Il messaggio WhatsApp divenuto virale, come raccontato anche su Open, si presenta in diverse forme e declinazioni. Il senso del testo è lo stesso e fa riferimento, come pure sottolineato, ai test partiti per la ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nel nostro paese, da questa settimana, sono partiti i testdel? In particolare, ci sono persone che si sono recate presso il consolatodella loro città per proporsi per la sperimentazione? C’è unain circolazione in queste ore che molti avrebbero fatto bene a bollare subito come scherzo ma che purtroppo per qualcuno rappresenta la verità assoluta. Sembrerebbe superfluo ma forse non lo è e dunque meglio sottolineare come ci si trovi al cospetto di una notizia fake. Il messaggiodivenuto virale, come raccontato anche su Open, si presenta in diverse forme e declinazioni. Il senso del testo è lo stesso e fa riferimento, come pure sottolineato, ai test partiti per la ...

