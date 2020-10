In Italia 370 mila nuove diagnosi di tumore (Di giovedì 8 ottobre 2020) AGI - Sono 377 mila le nuove diagnosi di cancro previste quest'anno nel nostro Paese. In particolare aumenta quelle tra le donne (7.000 in più rispetto al 2019) che vedono un preoccupante crescita del carcinoma del polmone (+3,4% annuo), legata all'abitudine al fumo di sigaretta, il principale fattore di rischio oncologico. Lo dice il censimento ufficiale dell'Istituto superiore di sanità, giunto alla decima edizione, contenuto nel volume "I numeri del cancro in Italia 2020". Nel dettaglio le nuove diagnosi sono cosi' ripartite: 195.000 negli uomini e 182.000 nelle donne (nel 2019 erano, rispettivamente, 196.000 e 175.000). Il tumore piu' frequentemente diagnosticato quest'anno e' il carcinoma della mammella (54.976, pari al 14,6% di tutte le ... Leggi su agi (Di giovedì 8 ottobre 2020) AGI - Sono 377ledi cancro previste quest'anno nel nostro Paese. In particolare aumenta quelle tra le donne (7.000 in più rispetto al 2019) che vedono un preoccupante crescita del carcinoma del polmone (+3,4% annuo), legata all'abitudine al fumo di sigaretta, il principale fattore di rischio oncologico. Lo dice il censimento ufficiale dell'Istituto superiore di sanità, giunto alla decima edizione, contenuto nel volume "I numeri del cancro in2020". Nel dettaglio lesono cosi' ripartite: 195.000 negli uomini e 182.000 nelle donne (nel 2019 erano, rispettivamente, 196.000 e 175.000). Ilpiu' frequentemente diagnosticato quest'anno e' il carcinoma della mammella (54.976, pari al 14,6% di tutte le ...

