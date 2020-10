In Gran Bretagna il Covid ha ucciso tre volte di più di influenza e polmonite (Di giovedì 8 ottobre 2020) I dati, certificati dall'Ufficio per le statistiche nazionali, si riferiscono ai primi otto mesi di quest'anno Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 8 ottobre 2020) I dati, certificati dall'Ufficio per le statistiche nazionali, si riferiscono ai primi otto mesi di quest'anno

robersperanza : I numeri del contagio crescono in tutta Europa e naturalmente anche in Italia. Da oggi obbligo di mascherine anche… - Agenzia_Ansa : Ordinanza del ministro Speranza: obbligo del test per chi arriva da Belgio, Olanda, Gran Bretagna e Repubblica Ceca… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo picco di casi in Gran Bretagna, #Berlino chiude i locali alle 23 #ANSA - ClaudiaBruno00 : RT @ultimenotizie: In Gran Bretagna il #coronavirus ha provocato un numero di vittime (48.168) superiore di tre volte rispetto a quelle per… - ASRMasterclass : RT @ultimenotizie: In Gran Bretagna il #coronavirus ha provocato un numero di vittime (48.168) superiore di tre volte rispetto a quelle per… -