In Gran Bretagna il Covid-19 ha ucciso 3 volte di più di influenza e polmonite: lo studio sui primi otto mesi del 2020 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il Covid-19 ha provocato più morti di polmonite e influenza messe insieme in Gran Bretagna. È quanto certificato, relativamente ai primi otto mesi del 2020, dall’Ufficio per le statistiche nazionali (Ons) citato da SkyNews: in Inghilterra e Galles tra gennaio e agosto ci sono stati 48.168 decessi dovuti al Covid, 13.619 a causa della polmonite e 394 decessi a causa dell’influenza. Non solo. Come certifica Sarah Caul, responsabile dell’analisi della mortalità presso l’Ons, in 8 mesi il coronavirus ha causato più decessi rispetto di quanti ne abbiano causati polmoniti e influenza nei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il-19 ha provocato più morti dimesse insieme in. È quanto certificato, relativamente aidel, dall’Ufficio per le statistiche nazionali (Ons) citato da SkyNews: in Inghilterra e Galles tra gennaio e agosto ci sono stati 48.168 decessi dovuti al, 13.619 a causa dellae 394 decessi a causa dell’. Non solo. Come certifica Sarah Caul, responsabile dell’analisi della mortalità presso l’Ons, in 8il coronavirus ha causato più decessi rispetto di quanti ne abbiano causati polmoniti enei ...

robersperanza : I numeri del contagio crescono in tutta Europa e naturalmente anche in Italia. Da oggi obbligo di mascherine anche… - Agenzia_Ansa : Ordinanza del ministro Speranza: obbligo del test per chi arriva da Belgio, Olanda, Gran Bretagna e Repubblica Ceca… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo picco di casi in Gran Bretagna, #Berlino chiude i locali alle 23 #ANSA - Marco_Freccero : RT @Miss_S_Fletcher: In Gran Bretagna il Covid ha ucciso tre volte di più di influenza e polmonite. - Miss_S_Fletcher : In Gran Bretagna il Covid ha ucciso tre volte di più di influenza e polmonite. -