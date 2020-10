In Fvg oggi registrati 110 nuovi casi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 1.041. Rimangono sei i pazienti in cura in terapia intensiva, mentre scendono a 23 i ricoverati totali in altri reparti, tra cui si registra però un nuovo ricovero in malattie infettive a Udine. Nessun nuovo decesso è stato registrato (355). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. oggi sono stati rilevati 110 nuovi contagi, tra cui un operatore di una struttura per anziani veneta residente in regione, un infermiere di distretto e un operatore del Cup dell’Asugi e due persone rientrate dalla Romania. Analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 5.144: 1.719 a Trieste, 1.734 a Udine, 1.144 a Pordenone e 524 a Gorizia, alle quali si aggiungono 23 ... Leggi su udine20 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 1.041. Rimangono sei i pazienti in cura in terapia intensiva, mentre scendono a 23 i ricoverati totali in altri reparti, tra cui si registra però un nuovo ricovero in malattie infettive a Udine. Nessun nuovo decesso è stato registrato (355). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.sono stati rilevati 110contagi, tra cui un operatore di una struttura per anziani veneta residente in regione, un infermiere di distretto e un operatore del Cup dell’Asugi e due persone rientrate dalla Romania. Analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 5.144: 1.719 a Trieste, 1.734 a Udine, 1.144 a Pordenone e 524 a Gorizia, alle quali si aggiungono 23 ...

