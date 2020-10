In Emilia-Romagna non si trovano medici per gli ospedali di montagna. La proposta: “Pagateli di più” (Di giovedì 8 ottobre 2020) BOLOGNA – L’intenzione di rafforzare i servizi sanitari in montagna c’è, quello che manca è il personale. “È difficile reperire professionisti intenzionati ad andare a lavorare in quelle zone”. Ne parlava due giorni fa l’assessore regionale alla Sanità in Emilia-Romagna, Raffaele Donini, durante l’Assemblea legislativa, spiegando che la difficoltà di trovare medici per le strutture di montagna è un problema che si trascina da tempo in Emilia-Romagna. E ora, con la pandemia di covid in atto, è se possibile ancora più pressante, soprattutto visto che la Regione ha intenzione di investire sempre più sulla sanità territoriale, rafforzando anche le strutture nelle aree di montagna (ne è prova l’annuncio, nel giugno scorso, della riapertura dell’ospedale di Vergato). Leggi su dire (Di giovedì 8 ottobre 2020) BOLOGNA – L’intenzione di rafforzare i servizi sanitari in montagna c’è, quello che manca è il personale. “È difficile reperire professionisti intenzionati ad andare a lavorare in quelle zone”. Ne parlava due giorni fa l’assessore regionale alla Sanità in Emilia-Romagna, Raffaele Donini, durante l’Assemblea legislativa, spiegando che la difficoltà di trovare medici per le strutture di montagna è un problema che si trascina da tempo in Emilia-Romagna. E ora, con la pandemia di covid in atto, è se possibile ancora più pressante, soprattutto visto che la Regione ha intenzione di investire sempre più sulla sanità territoriale, rafforzando anche le strutture nelle aree di montagna (ne è prova l’annuncio, nel giugno scorso, della riapertura dell’ospedale di Vergato).

NicolaPorro : Chi vorrà cambiare sesso potrà farlo pagato da #soldipubblici. A fare da apripista è stata la regione Emilia Romagn… - RegioneER : #Coronavirus. Dal 19 ottobre in Emilia-Romagna test #sierologici rapidi in farmacia. In arrivo anche 2 milioni di t… - RegioneER : #sanitaER #coronavirus dal 19 ottobre in @RegioneER TEST SIEROLOGICI rapidi in FARMACIA. In arrivo anche 2 milioni… - turismo_RE : RT @turismoER: Proseguono anche questo weekend gli appuntamenti di “Oh…Che Bel Castello!” Castelli Aperti #inEmiliaRomagna Avete già trova… - ComuneRubiera : RT @Liberiamolaria: E' online il Bollettino Liberiamolaria dell' 8 ottobre 2020. Nessuna allerta smog in Emilia Romagna. @cittametrobo @Com… -