In alto mare le nuove nomine. Ferme al palo 364 poltrone. Consip, Consap, Gse, Zecca, Ferrovie, Trenitalia & C. Tra Covid ed elezioni è ancora tutto da decidere (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato da una parte e Consip dall’altra hanno, rispettivamente il 28 e il 29 settembre, approvato i loro bilanci 2019. Ma di rinnovo degli organi sociali in scadenza come sarebbe stato normale che fosse manco a parlarne. Idem per il Gse che ha approvato il bilancio appena qualche giorno fa: il 6 ottobre. Sono tre le società controllate dal gestore dei servizi energetici i cui board devono essere nominati: Acquirente unico, Gestore dei mercati energetici e Ricerca sul sistema energetico. Mentre il Gse deve rinnovare il collegio sindacale. Ma la lista è lunga. Sono 61 le società direttamente o indirettamente controllate dal ministero dell’Economia, guidato da Roberto Gualtieri (nella foto), in attesa di rinnovo degli organi sociali (consigli di amministrazione, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’Istituto Poligrafico edello Stato da una parte edall’altra hanno, rispettivamente il 28 e il 29 settembre, approvato i loro bilanci 2019. Ma di rinnovo degli organi sociali in scadenza come sarebbe stato normale che fosse manco a parlarne. Idem per il Gse che ha approvato il bilancio appena qualche giorno fa: il 6 ottobre. Sono tre le società controllate dal gestore dei servizi energetici i cui board devono essere nominati: Acquirente unico, Gestore dei mercati energetici e Ricerca sul sistema energetico. Mentre il Gse deve rinnovare il collegio sindacale. Ma la lista; lunga. Sono 61 le società direttamente o indirettamente controllate dal ministero dell’Economia, guidato da Roberto Gualtieri (nella foto), in attesa di rinnovo degli organi sociali (consigli di amministrazione, ...

