Impauriti dal Covid e da Trump: boom di ricerche dei cittadini Usa su Google per trasferirsi in Canada (Di giovedì 8 ottobre 2020) Impauriti dal diffondersi del coronavirus, spaventati per le manifestazioni violente che hanno attraversato il Paese e scoraggiati da Donald Trump, molti cittadini americani si riversano su Google per capire come trasferirsi in Canada. È quello che emerge analizzando i dati di Google Trends, la sezione che mostra le parole chiave più cercate. Durante e dopo il primo dibattito presidenziale fra Trump e Joe Biden c’è stato un vero e proprio picco di ricerche per la frase “move to Canada” da parte di utenti in cerca di informazioni sullo spostarsi a nord nel confine. Una tendenza in costante crescita da quando l’ex protagonista di The Apprentice è stato eletto alla Casa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020)dal diffondersi del coronavirus, spaventati per le manifestazioni violente che hanno attraversato il Paese e scoraggiati da Donald, moltiamericani si riversano super capire comein. È quello che emerge analizzando i dati diTrends, la sezione che mostra le parole chiave più cercate. Durante e dopo il primo dibattito presidenziale frae Joe Biden c’è stato un vero e proprio picco diper la frase “move to” da parte di utenti in cerca di informazioni sullo spostarsi a nord nel confine. Una tendenza in costante crescita da quando l’ex protagonista di The Apprentice è stato eletto alla Casa ...

Non sono ancora chiare le cause ma di certo i testimoni sono rimasti molto impressionati, per non dire impauriti, dal gesto di un giovane che, a Noto, ha preso a picconate una macchina.

