Immuni, la teoria singolare del neopresidente delle Marche Acquaroli: “Non serve se non ce l’hanno tutti, non la scarico” (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Non serve se non ce l’hanno tutti”. Bastano queste poche parole al neo-governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, per liquidare la App Immuni, inutile a suo dire, visto che nessuno la scarica. A dichiararlo lo stesso presidente marchigiano, durante un programma di approfondimento di RaiNews24, come riporta Il Resto del Carlino. Per questo, ammette il braccio destro di Giorgia Meloni, lui non l’ha scaricata, e non intende farlo. E dire che da mesi ormai istituzioni ed esperti sottolineano proprio il valore dell’utilizzo dell’App, che permette il contact tracing, individuando così velocemente i contatti di un eventuale positivo. “Io credo che noi dobbiamo essere molto attenti nell’utilizzo di tutte le precauzioni: il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Nonse non ce l’hanno”. Bastano queste poche parole al neo-governatore, Francesco, per liquidare la App, inutile a suo dire, visto che nessuno la scarica. A dichiararlo lo stesso presidente marchigiano, durante un programma di approfondimento di RaiNews24, come riporta Il Resto del Carlino. Per questo, ammette il braccio destro di Giorgia Meloni, lui non l’ha scaricata, e non intende farlo. E dire che da mesi ormai istituzioni ed esperti sottolineano proprio il valore dell’utilizzo dell’App, che permette il contact tracing, individuando così velocemente i contatti di un eventuale positivo. “Io credo che noi dobbiamo essere molto attenti nell’utilizzo di tutte le precauzioni: il ...

fattoquotidiano : Immuni, la teoria singolare del neopresidente delle Marche Acquaroli: “Non serve se non ce l’hanno tutti, non la sc… - clikservernet : Immuni, la teoria singolare del neopresidente delle Marche Acquaroli: “Non serve se non ce l’hanno tutti, non la sc… - luisa_chiari : RT @MPenikas: FQ: Immuni, la teoria singolare del neopresidente delle Marche Acquaroli: “Non serve se non ce l’hanno tutti, non la scarico… - Noovyis : (Immuni, la teoria singolare del neopresidente delle Marche Acquaroli: “Non serve se non ce l’hanno tutti, non la s… - MPenikas : FQ: Immuni, la teoria singolare del neopresidente delle Marche Acquaroli: “Non serve se non ce l’hanno tutti, non… -

Ultime Notizie dalla rete : Immuni teoria App Immuni: cosa succede se arriva la notifica Corriere della Sera Immuni: cosa succede (davvero) se arriva la notifica e tutti gli altri dubbi sull’app

Cosa succede, davvero, se mi arriva la notifica di Immuni? Questa è la domanda e anche il deterrente più importante. Chi ha scaricato e attivato — o deve ancora scaricare e at ...

Chi è guarito dal Covid deve fare la quarantena se viene a contatto con un positivo?

Il fatto di aver sviluppato anticorpi due mesi fa non dà certezza di averli mantenuti anche oggi e ancora non si sa neppure se siano davvero protettivi. Ripetere la quarantena è necessario ...

Cosa succede, davvero, se mi arriva la notifica di Immuni? Questa è la domanda e anche il deterrente più importante. Chi ha scaricato e attivato — o deve ancora scaricare e at ...Il fatto di aver sviluppato anticorpi due mesi fa non dà certezza di averli mantenuti anche oggi e ancora non si sa neppure se siano davvero protettivi. Ripetere la quarantena è necessario ...