Il viceministro Sileri affonda i burocrati del Comitato tecnico scientifico. Vanno ridotti i giorni di quarantena. E servono i test salivari a scuola (Di giovedì 8 ottobre 2020) Basta con i tentennamenti. Il Paese è messo a dura prova dal coronavirus e la burocrazia non può bloccare tutto anche in una situazione del genere. Occorre ridurre i tempi di quarantena e procedere nelle scuole con i test rapidi. Il viceministro della salute, il pentastellato Pierpaolo Sileri, che fin dall'inizio della pandemia ha avuto più di qualche scontro con il Comitato tecnico-scientifico, intervenendo alla trasmissione tv "Dimartedì" è sbottato e con i tecnici si è aperto un altro fronte. Tanto che alla fine è intervenuto pure il premier Giuseppe Conte. "Ho parlato con Sileri – ha detto il presidente del Consiglio – e mi ha spiegato che non c'era nessuna ...

