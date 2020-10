Il tramonto per Alba dorata Organizzazione criminale

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Francesco De Palo Vertici condannati per omicidio. Per i giudici "con le sembianze di un partito" inviava messaggi fuorvianti Come la giunta dei Colonnelli. Con una decisione storica la Corte di appello penale di Atene ha decretato che il partito neonazista greco diè un'. Il capo del partito, Nikos Michaloliakos, che rischia l'ergastolo, è stato riconosciuto come mandante dell'assassinio del rapper Pavlos Fyssas, poi eseguito secondo i giudici dal militante Georgios Roupakis, e assolvendo Stavros Santorinios e Giorgos Tsakanikas. Ma fuori dal Tribunale si sono riviste le immagini dei giorni della crisi: più di 15mila persone per strada hanno accolto la sentenza tra applausi e proteste, per via di 150 incappucciati che si erano infiltrati tra la folla. ...