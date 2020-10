“Il suo piano…”. GF Vip, Alfonso Signorini non si trattiene e ‘vuota il sacco’: la rivelazione sulla ‘vippona’ (Di giovedì 8 ottobre 2020) Importanti rivelazioni del conduttore del ‘Grande Fratello Vip’, Alfonso Signorini. Ha voluto in particolare soffermarsi su una delle protagoniste del reality show, che tanto sta facendo discutere in queste settimane. Senza alcun ombra di dubbio, Adua Del Vesco fa parlare praticamente tutti; prima ha fatto riferimento a sette nel mondo dello spettacolo, poi la vicenda con Gabriel Garko ha fatto scalpore, senza tralasciare la sua storia-non storia con Massimiliano Morra. Intervenuto su ‘Casa Chi’ sul profilo Instagram, il presentatore di Canale 5 ha ammesso di non sapere chi fosse la giovane prima che entrasse nella casa più spiata d’Italia. Le parole di Signorini sono molto significative e puntano l’attenzione su un presunto piano messo in azione dall’attrice per sopraffare gli altri. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Importanti rivelazioni del conduttore del ‘Grande Fratello Vip’,. Ha voluto in particolare soffermarsi su una delle protagoniste del reality show, che tanto sta facendo discutere in queste settimane. Senza alcun ombra di dubbio, Adua Del Vesco fa parlare praticamente tutti; prima ha fatto riferimento a sette nel mondo dello spettacolo, poi la vicenda con Gabriel Garko ha fatto scalpore, senza tralasciare la sua storia-non storia con Massimiliano Morra. Intervenuto su ‘Casa Chi’ sul profilo Instagram, il presentatore di Canale 5 ha ammesso di non sapere chi fosse la giovane prima che entrasse nella casa più spiata d’Italia. Le parole disono molto significative e puntano l’attenzione su un presunto piano messo in azione dall’attrice per sopraffare gli altri. ...

