"Il sesso del bebè? Ecco la verità". Chiara Ferragni incinta, dopo indizi e fuga di notizie finalmente parla lei (Di giovedì 8 ottobre 2020) Chiara Ferragni, 33 anni, è la fashion blogger e influencer italiana più famosa nel mondo, con circa 21 milioni di follower. È sposata con Fedez dal 2018, con cui ha avuto il figlio Leone, anche lui già diventato una star dei social. La notizia più grande di queste settimane è che i Ferragnez presto saranno in 4. dopo Leone, Chiara e Fedez aspettano il secondo figlio, e i sospetti da parte dei fan c'erano Eccome, poi è arrivato l'annuncio ufficiale. Una annuncio super tenero: i futuri genitori bis l'hanno svelato al mondo con una fotografia in cui il loro primogenito tiene stretta nella manina l'ecografia di mamma Chiara. Poi è arrivata la prima foto col baby bump di profilo che ha mandato in visibilio i fan.

