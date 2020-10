Il Segreto anticipazioni | arriva ALBERTO SANTOS Gonzalo Trujillo | un misterioso giornalista

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Un nuovo ingresso metterà a rischio l’incolumità di Ignacio Solozabal (Manuel Regueiro) nelle prossime puntate italiane de Il; tra non troppo tempo, i telespettatori della telenovela iberica faranno infatti la conoscenza di), unche vorrà mettersi in contatto proprio con l’imprenditore.Leggi anche: Una Vita: FELICIA cerca di corrompere LEDESMA con i soldi ma…Si tratta di una svolta narrativa che porterà con sé diversi colpi di scena… Il, news: Ignacio e il suo passato a Bilbao Come gli episodi già andati in onda su Canale 5 hanno mostrato, Ignacio ha dovuto trasferirsi a Puente Viejo ...