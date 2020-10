Il Segreto Anticipazioni 8 ottobre 2020: Mauricio tradisce la fiducia di Puente Viejo... (Di giovedì 8 ottobre 2020) Scopriamo le Anticipazioni per la puntata de Il Segreto dell'8 ottobre 2020. Nell'episodio della Soap, Mauricio non si presenta alla riunione del consiglio comunale, indetta per trovare un nuovo medico per Puente Viejo. Leggi su comingsoon (Di giovedì 8 ottobre 2020) Scopriamo leper la puntata de Ildell'8. Nell'episodio della Soap,non si presenta alla riunione del consiglio comunale, indetta per trovare un nuovo medico per

TrattoRosa : L'#Anteprima di #Matrimonio a prima vista italia 2020 su Dplay è per me una ... #Amore #FormatTelevisivo… - redazionetvsoap : Un volto conosciuto... #IlSegreto #Anticipazioni - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni: arriva ALBERTO SANTOS (Gonzalo Trujillo) un misterioso giornalista - #Segreto… - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni dal 12 al 16 ottobre 2020: Puente Viejo in pericolo! - #Segreto #anticipazioni #ottobre - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni 9 ottobre: Carolina tormentata dai brutti pensieri - #Segreto #anticipazioni #ottobre: -