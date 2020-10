Il secondo dibattito tra Trump e Biden sarà a distanza. Il Presidente: “Perdita di tempo, non partecipo” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Usa 2020, il secondo dibattito tra Donald Trump e Joe Biden (fissato per il prossimo 15 ottobre) si svolgerà a distanza. Il Presidente: “Non sono contagioso”. La commissione organizzatrice del secondo dibattito tra Trump e Biden ha deciso che il confronto sarà virtuale, a distanza. I due candidati in corsa alle presidenziali del 2020 si affronteranno da remoto, mentre il moderatore del dibattito e il pubblico saranno all’Adrienne Arsht Center for the Performing Arts di Miami. Donald TrumpIl secondo dibattito tra Trump e Biden si terrà a ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Usa 2020, iltra Donalde Joe(fissato per il prossimo 15 ottobre) si svolgerà a. Il: “Non sono contagioso”. La commissione organizzatrice deltraha deciso che il confronto sarà virtuale, a. I due candidati in corsa alle presidenziali del 2020 si affronteranno da remoto, mentre il moderatore dele il pubblico saranno all’Adrienne Arsht Center for the Performing Arts di Miami. DonaldIltrasi terrà a ...

Il secondo atteso dibattito fra Donald Trump e Joe Biden, i due sfidanti per le presidenziali Usa del prossimo mese, si terrà virtualmente. Tutta colpa del coronavirus, come ha spiegato la Commissione ...

