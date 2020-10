Il secondo dibattito tra Biden e Trump sarà virtuale, ma il Presidente Usa si oppone (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il secondo confronto-scontro ci sarà, anche se in un formato differente rispetto alla prima volta. Lo ha comunicato la Commissione che organizza i dibattiti politici negli Stati Uniti in vista delle Presidenziali Usa del mese di novembre. Dopo la positività (e il ricovero) del numero uno della Casa Bianca, è stata decisa una soluzione alternativa affinché si potesse tenere lo stesso il confronto, ma a distanza. Molto più lontani (e non solo politicamente) rispetto allo spazio che li teneva distanti durante la serata di Cleveland: il dibattito virtuale Trump-Biden sarà il prossimo passo per la corsa alla Presidenza degli Stati Uniti. LEGGI ANCHE > Biden non vuole rischiare: “No al dibattito se Trump ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ilconfronto-scontro ci sarà, anche se in un formato differente rispetto alla prima volta. Lo ha comunicato la Commissione che organizza i dibattiti politici negli Stati Uniti in vista delle Presidenziali Usa del mese di novembre. Dopo la positività (e il ricovero) del numero uno della Casa Bianca, è stata decisa una soluzione alternativa affinché si potesse tenere lo stesso il confronto, ma a distanza. Molto più lontani (e non solo politicamente) rispetto allo spazio che li teneva distanti durante la serata di Cleveland: ilsarà il prossimo passo per la corsa alla Presidenza degli Stati Uniti. LEGGI ANCHE >non vuole rischiare: “No alse...

TizianaFerrario : mai visto un dibattito così caotico e rude con Trump che si è sovrapposto a Biden di continuo.Brutto attacco al fig… - welikeduel : Ma come è andato davvero il confronto tra Trump e Biden? Ce lo dice Fabio Celenza #propagandalive @CelenzaFabio - bb91687509 : RT @gmbugs: A causa del #Covid_19 il secondo dibattito tra #Trump e Biden si terrà in modalità virtuale. Con la replica di una puntata del… - repubblica : Trump-Biden, il secondo dibattito sarà virtuale: sfidanti a distanza causa Covid [aggiornamento delle 14:10] - giornalettismo : La commissione Usa ha deciso che il secondo #dibattito tra #Biden e #Trump si dovrà tenere in 'forma virtuale', con… -