Il Salone Nautico di Genova celebra il successo della edizione numero 60 (Di giovedì 8 ottobre 2020) La 60° edizione del Salone Nautico di Genova si è chiusa con un bilancio di 71.168 visitatori, un dato più che positivo, considerando le incertezze legate alla situazione sanitaria, che non hanno certo favorito l'organizzazione dell'evento. Non a caso, il Presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi parla del "miracolo che è stato fatto nell'organizzare questa 60° edizione che ha consentito alle nostre aziende di lavorare quasi come se nulla fosse successo", aggiungendo che "entro la fine di ottobre presenteremo alle Istituzioni un progetto collegato al Waterfront per disegnare l'evento dei prossimi dieci anni". Il Salone ha potuto contare sul supporto delle Istituzioni, ...

