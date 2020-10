Il retroscena | Maiuri-Foggia | frizioni in corso Ma si cerca di ricucire

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Vincenzoè da pochi giorni il nuovo allenatore del, ma ci sono incomprensioni eche in qualche modo le parti stannondo di. Almeno questa è l’intenzione del club a pochi giorni dall’inizio del campionato. Intanto, in giornatanon ha diretto l’allenamento, evidentemente non ha gradito alcune cose, vedremo se legate alle operazioni di mercato. L’intenzione, almeno quella del, è di chiarire qualsiasi aspetto. Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.