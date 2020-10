Il prossimo peggioramento meteo andrà seguito con attenzione (Di giovedì 8 ottobre 2020) Domenica, giornata spartiacque. Spartiacque tra la breve tregua appena cominciata e il severo, freddo peggioramento meteo proveniente dal nord Europa. Sì, avete letto bene, arriverà da nord e il fatto che venga da lassù significa che porterà con sé aria piuttosto fredda. Stiamo parlando di masse artiche, quindi prepariamoci a un brusco abbassamento delle temperature. Per chi non lo sapesse, i termometri scenderanno di 5-10°C (a seconda delle zone) e le anomalie negative si aggireranno quasi ovunque tra 5-6°C. Da domenica attenzione al maltempo, potrebbe essere severo Sono tutti elementi che dobbiamo necessariamente considerare perché i mari circostanti le nostre regioni sono ancora caldi. Non come un mese fa, questo è ovvio, ma stiamo parlando di valori termici ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Domenica, giornata spartiacque. Spartiacque tra la breve tregua appena cominciata e il severo, freddoproveniente dal nord Europa. Sì, avete letto bene, arriverà da nord e il fatto che venga da lassù significa che porterà con sé aria piuttosto fredda. Stiamo parlando di masse artiche, quindi prepariamoci a un brusco abbassamento delle temperature. Per chi non lo sapesse, i termometri scenderanno di 5-10°C (a seconda delle zone) e le anomalie negative si aggireranno quasi ovunque tra 5-6°C. Da domenicaal maltempo, potrebbe essere severo Sono tutti elementi che dobbiamo necessariamente considerare perché i mari circostanti le nostre regioni sono ancora caldi. Non come un mese fa, questo è ovvio, ma stiamo parlando di valori termici ...

Agimegitalia : #Covid19, #Speranza (Min. Salute): “Situazione epidemiologica in peggioramento. Nel prossimo #DPCM rafforzamento de… - Deiana_Luca9 : L'hanno detto autorità mediche stamane in radio ,sostenendo che bisognerebbe potenziare i trasporti. Nel documento… - CettinaCaminiti : RT @DiDimiero: L'Istituto superiore della sanità fa sapere che c'è il 'rischio di un rapido peggioramento della pandemia' in Italia. Su qua… - antonioheinzl : RT @DiDimiero: L'Istituto superiore della sanità fa sapere che c'è il 'rischio di un rapido peggioramento della pandemia' in Italia. Su qua… - PaoloCaminiti1 : RT @DiDimiero: L'Istituto superiore della sanità fa sapere che c'è il 'rischio di un rapido peggioramento della pandemia' in Italia. Su qua… -

Ultime Notizie dalla rete : prossimo peggioramento Il prossimo peggioramento meteo andrà seguito con attenzione Meteo Giornale Non è finita: il 15 ottobre un altro Dpcm con una nuova stretta

Allo studio i mini-lockdown territoriali nelle regioni più a rischio, il coprifuoco dopo le 22 o le 23 per bar e ristoranti e lo stop agli assembramenti anche nelle case private. Ma il governo è divis ...

Coronavirus nel mondo, in Usa oltre 7,5 milioni di casi: nuove restrizioni a New York.

Secondo i dati della Johns Hopkins University, gli Stati Uniti continuano a essere i più colpiti e hanno superato i 7,5 milioni di contagi con quasi 211mila morti, dei quali oltre 33mila solo nello St ...

Allo studio i mini-lockdown territoriali nelle regioni più a rischio, il coprifuoco dopo le 22 o le 23 per bar e ristoranti e lo stop agli assembramenti anche nelle case private. Ma il governo è divis ...Secondo i dati della Johns Hopkins University, gli Stati Uniti continuano a essere i più colpiti e hanno superato i 7,5 milioni di contagi con quasi 211mila morti, dei quali oltre 33mila solo nello St ...