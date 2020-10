Il prossimo confronto Trump-Biden si terrà da remoto, ma Trump dice che non ci andrà (Di giovedì 8 ottobre 2020) La decisione è stata presa "allo scopo di proteggere la salute di tutte le persone coinvolte", ha detto la commissione che li organizza Leggi su ilpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) La decisione è stata presa "allo scopo di proteggere la salute di tutte le persone coinvolte", ha detto la commissione che li organizza

