Il principe William lancia il premio per l’ambiente: 5 milioni di sterline alle idee più innovative per il pianeta (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’ultima idea del principe William è per difendere il pianeta. Dopo le numerose campagne di beneficenza che lo hanno visto protagonista insieme alla moglie Kate, il giovane erede di Carlo, lancia l’Earthshot Prize, un premio da assegnare alle soluzioni innovative per risolvere i maggiori problemi legati alla crisi ambientale. Un’iniziativa rivolta a singoli o intere squadre di scienziati, attivisti, imprenditori ma anche governi e interi Paesi che nei prossimi 10 anni si impegneranno in progetti legati alla difesa della Terra. I premi messo in palio dal giovane della Royal Family sono cinque, tutti riconoscimenti da 1 milione di sterline, pari a 1,1 milioni di euro. October 8, 2020 «Incentivare ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’ultima idea delè per difendere il. Dopo le numerose campagne di beneficenza che lo hanno visto protagonista insieme alla moglie Kate, il giovane erede di Carlo,l’Earthshot Prize, unda assegnaresoluzioniper risolvere i maggiori problemi legati alla crisi ambientale. Un’iniziativa rivolta a singoli o intere squadre di scienziati, attivisti, imprenditori ma anche governi e interi Paesi che nei prossimi 10 anni si impegneranno in progetti legati alla difesa della Terra. I premi messo in palio dal giovane della Royal Family sono cinque, tutti riconoscimenti da 1 milione di, pari a 1,1di euro. October 8, 2020 «Incentivare ...

