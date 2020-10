Il premio Nobel per la letteratura 2020 va alla poetessa Usa Louise Glück (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il premio Nobel per la letteratura 2020 è stato assegnato alla poetessa americana Louise Glück. Lo ha annunciato questa mattina l’Accademia Reale Svedese. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito “per la sua inconfondibile voce poetica, che con l’austera bellezza rende universale l’esistenza individuale”. L'articolo Il premio Nobel per la letteratura 2020 va alla poetessa Usa Louise Glück proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ilper laè stato assegnatoamericanaGlück. Lo ha annunciato questa mattina l’Accademia Reale Svedese. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito “per la sua inconfondibile voce poetica, che con l’austera bellezza rende universale l’esistenza individuale”. L'articolo Ilper lavaUsaGlück proviene da Il Fatto Quotidiano.

