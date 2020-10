Il premio Nobel per la letteratura 2020 va alla poetessa americana Louise Glück (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il premio Nobel per la letteratura 2020 va alla poetessa americana Louise Glück "per la sua inimitabile voce poetica che con bellezza austera rende l'esperienza individuale universale". Newyorchese, nata il 22 aprile del '43, esordisce negli anni Ottanta con Il trionfo di Achille, (The Triumph of Achilles). Ha pubblicato finora … Leggi su it.mashable (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ilper lavaGlück "per la sua inimitabile voce poetica che con bellezza austera rende l'esperienza individuale universale". Newyorchese, nata il 22 aprile del '43, esordisce negli anni Ottanta con Il trionfo di Achille, (The Triumph of Achilles). Ha pubblicato finora …

ilpost : Una cosa molto bella da riguardare oggi, mentre aspettate che sia annunciato il nuovo premio #Nobel per la Letterat… - Corriere : Nobel, premio per la Chimica a due donne. Charpentier e Doudna hanno riscritto il genoma - repubblica : Andrea Ghez, la quarta scienziata donna nella storia a ricevere il premio - agodandaniela : RT @saradellamonaca: [Donne, non si starà esagerando?] Emmanuelle Charpentier e Jennifer A Doudna hanno ricevuto il premio #nobel per la ch… - GiuliaGT1 : RT @Nonha_stata: Il Prof #Zangrillo, che accertò la fine del #Covid_19 e predisse 'a fine giugno diremo addio alle mascherine, il virus è c… -