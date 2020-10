Il nuovo singolo di Vasco Rossi sta per arrivare: “Ecco il cantante” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il nuovo singolo di Vasco Rossi sta per arrivare. Il Kom è appena tornato in studio di registrazione per riprendere a lavorare, lasciando intendere che la pRossima canzone sarà davvero imminente. “È arrivato il cantante”, scherza Vasco Rossi, che torna sulla sua musica dopo alcuni mesi trascorsi a Zocca. Il rocker emiliano ha annullato tutti i concerti che avrebbe dovuto tenere nei Festival a seguito dell’emergenza sanitaria ancora in corso. Il 2021 dovrebbe essere l’anno del nuovo album, che arriva a 6 anni da Sono Innocente. La linea di Vasco Rossi è stata quindi invertita, poiché negli ultimi anni aveva deciso di concentrarsi sui ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ildista per. Il Kom è appena tornato in studio di registrazione per riprendere a lavorare, lasciando intendere che la pma canzone sarà davvero imminente. “È arrivato il cantante”, scherza, che torna sulla sua musica dopo alcuni mesi trascorsi a Zocca. Il rocker emiliano ha annullato tutti i concerti che avrebbe dovuto tenere nei Festival a seguito dell’emergenza sanitaria ancora in corso. Il 2021 dovrebbe essere l’anno delalbum, che arriva a 6 anni da Sono Innocente. La linea diè stata quindi invertita, poiché negli ultimi anni aveva deciso di concentrarsi sui ...

