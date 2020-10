Il Nobel 2020 per la Letteratura alla poetessa Louise Glück (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il Nobel per la Letteratura quest’anno è andato a Louise Glück, poetessa statunitense autrice di 12 raccolte, per «la sua inconfondibile voce poetica che con austera bellezza rende universale l’esistenza individuale». October 8, 2020 Nata nel 1943 a New York, vive a Cambridge, in Massachussets. Oltre a essere una nota poetessa, Glück è anche professoressa di Inglese alla Yale University, in Connecticut. Il suo debutto letterario è stato nel 1968 con Firstborn, acclamata come una delle più rilevanti poesie nella Letteratura contemporanea americana. Tra le raccolte più acclamate di Glück c’è “The Wild Iris”, che contiene la poesia ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ilper laquest’anno è andato aGlück,statunitense autrice di 12 raccolte, per «la sua inconfondibile voce poetica che con austera bellezza rende universale l’esistenza individuale». October 8,Nata nel 1943 a New York, vive a Cambridge, in Massachussets. Oltre a essere una nota, Glück è anche professoressa di IngleseYale University, in Connecticut. Il suo debutto letterario è stato nel 1968 con Firstborn, acclamata come una delle più rilevanti poesie nellacontemporanea americana. Tra le raccolte più acclamate di Glück c’è “The Wild Iris”, che contiene la poesia ...

