“Il Napoli ha seguito il protocollo, l’Asl può bloccare qualsiasi società” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Enrico Castellacci, presidente dei medici sportivi italiani e storico ex medico della Nazionale Italiana di calcio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, sostiene l’esigenza di una revisione del protocollo. A proposito del caso di Juventus-Napoli e dell’intervento della Asl campana spiega: “O si cambia il protocollo che non dà adito a dubbi o ci si ferma. Se la Juve è convinta di aver fatto bene, spiegatemi il motivo perché il Napoli dovrebbe essere condannato se ha seguito il protocollo siccome le ASL fanno parte di quelle eccezioni in esso inserite”. “E’ datato – continua il medico – il virus va in divenire e quindi il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Enrico Castellacci, presidente dei medici sportivi italiani e storico ex medico della Nazionale Italiana di calcio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, sostiene l’esigenza di una revisione del. A proposito del caso di Juventus-e dell’intervento della Asl campana spiega: “O si cambia ilche non dà adito a dubbi o ci si ferma. Se la Juve è convinta di aver fatto bene, spiegatemi il motivo perché ildovrebbe essere condannato se hailsiccome le ASL fanno parte di quelle eccezioni in esso inserite”. “E’ datato – continua il medico – il virus va in divenire e quindi il ...

capuanogio : Maura Ferrari #Bravo (direttore igiene e sanità pubblica ASL 3 Genova): 'Abbiamo applicato il protocollo alla lette… - forumJuventus : Asl Torino: 'Comportamento Juve esemplare, non spetta a noi intervenire come hanno fatto a Napoli, il protocollo è… - ZZiliani : La cosa triste di quel che ha detto Pecoraro alle Iene, e cioè Orsato che commette un errore gravissimo che decide… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Sassuolo, Boga: “Il Napoli mi ha cercato, ma alla fine ho preferit… - silviajuve71 : @andfavara E in mezzo il recupero con il napoli -

Ultime Notizie dalla rete : “Il Napoli SNAI – Serie A: Lazio-Inter, fiducia a ConteAllianz Arena indigesta al Napoli, Juve avanti Fortune Italia