Il monopattino in alluminio che pesa meno di un chilo

Leggi su wired

(Di giovedì 8 ottobre 2020) I monopattini tradizionali, privi di motore e quindiattraenti e veloci per essere usati per percorrere l’ultimo miglio nel tragitto casa-lavoro o per gli spostamenti in città rispetto a quelli elettrici, potrebbero tuttavia rilanciarsi grazie a Supersonic Kick-Scooter,inche spicca per design e leggerezza.ntedi 1 kg ma in grado di sopportare e trasportare persone di 110 kg, è stato realizzato dal designer polacco Mateusz Sipiora, conta su tre ruote e per ridurre al minimo il peso non ha un cavalletto, poiché spingendo la leva sul lato delle ruote anteriori il manubrio si piega verso la tavola poggia piedi, con il mezzo che si ripiega in maniera automatica evitando ingombri e rendendo più comodo il trasporto. Wired.