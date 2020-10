Il meteo che peggiora è normale | siamo in Autunno

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Ma davvero vogliamo stupirci del maltempo? Beh, forse non è il caso, neppure davanti a certi fenomeni violenti. Molti si dimenticano che certe condizionifanno parte dell’, ma come biasimarli? Ripensando alle stagioni autunnali degli ultimi anni è lecito immaginarsi sole, caldo, mare e quant’altro. Chi ci segue non può non sapere che qualche settimana fa avevamo espresso preoccupazione circa le potenzialità alluvionali di ottobre. Era fin troppo facile supporlo: agosto rovente, settembre decisamente caldo e mari circostanti l’Italia paragonabili al Mar dei Caraibi. Non ci voleva chissà cosa a immaginare unmento capace di esaltare l’estremizzazione climatica. Perché stupirsi del maltempo autunnale? Ora si sta parlando, giustamente, ...