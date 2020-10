«Il M5S è una fake politica»: l’affondo finale di Gianluigi Paragone contro Di Maio e compagni (Di giovedì 8 ottobre 2020) Parole pesanti come macigni, quelle di Gianluigi Paragone. «Il M5S è una fake politica: nulla di ciò che aveva generato un aspettativa pari al 33%». L’ex senatore pentastellato , leader di Italexit, lo afferma a Radio Capital e lo rilancia in un tweet. Gianluigi Paragone e Di Battista «Anche se Di Battista diventasse leader del M5S io non rientrerei. Il Movimento non ha più un’idea precisa. La mia idea è l’uscita dall’Europa. Avevamo raccolto le firme per uscire dall’Eurozona e loro hanno cambiato idea», aggiunge l’ex M5S. L’affondo contro Luigi Di Maio È l’ennesimo attacco di Gianluigi Paragone ai Cinquestelle. ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 ottobre 2020) Parole pesanti come macigni, quelle di. «Il M5S è una: nulla di ciò che aveva generato un aspettativa pari al 33%». L’ex senatore pentastellato , leader di Italexit, lo afferma a Radio Capital e lo rilancia in un tweet.e Di Battista «Anche se Di Battista diventasse leader del M5S io non rientrerei. Il Movimento non ha più un’idea precisa. La mia idea è l’uscita dall’Europa. Avevamo raccolto le firme per uscire dall’Eurozona e loro hanno cambiato idea», aggiunge l’ex M5S. L’affondoLuigi DiÈ l’ennesimo attacco diai Cinquestelle. ...

