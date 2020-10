Il linguaggio dell’amore che parliamo secondo il nostro segno zodiacale

Leggi su virali.video

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Ilverbale è la forma usata principalmente dall’essere umano per comunicare. A sua volta si divide in tante lingue, come l’italiano, l’inglese o il cinese. Non dobbiamo però dimenticare che esiste ilnon verbale, fatto di gesti, di segni e simboli. Tutto ciò va a costituire ogni legame affettivo nato nel corso della storia dell’essere umano. Lo zodiaco, però, ci può svelare come ogniaffronta ildell’amore, come lo vive e lo comunica. TORO Il Toro, testardo per natura, ama il piacere e le “bellezze della vita”. È sempre molto sicuro nelle relazioni ed è particolarmente attento ai bisogni del partner, il quale è spesso simile al Toro negli interessi e nello stile di vita. Il Toro ama ...