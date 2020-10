Il libro ‘La scuola cattolica’ di Albinati diventa un film, a Roma iniziate le riprese di Mordini (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – Partite le riprese de ‘La scuola cattolica‘, il nuovo film di Stefano Mordini. Le riprese dureranno otto settimane e si svolgeranno a Roma e a San Felice Circeo. Reduce dalla 77. Mostra del Cinema di Venezia con ‘Lasciami andare‘ (da oggi al cinema con Warner Bros. Pictures), il regista torna dietro la macchina da presa assieme ad alcuni dei nomi più noti del cinema italiano e a una nuova e promettente generazione di giovani attori per portare sul grande schermo la storia tratta dall’omonimo romanzo di Edoardo Albinati, edito da Rizzoli, vincitore del Premio Strega 2016. Nel cast del film – sceneggiato da Massimo Gaudioso, Luca Infascelli e Mordini – ci sono Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Benedetta Porcaroli, Ludovico Tersigni, Valentina Cervi, Fausto Russo Alesi, Fabrizio Gifuni nel ruolo di Golgota. Leggi su dire (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – Partite le riprese de ‘La scuola cattolica‘, il nuovo film di Stefano Mordini. Le riprese dureranno otto settimane e si svolgeranno a Roma e a San Felice Circeo. Reduce dalla 77. Mostra del Cinema di Venezia con ‘Lasciami andare‘ (da oggi al cinema con Warner Bros. Pictures), il regista torna dietro la macchina da presa assieme ad alcuni dei nomi più noti del cinema italiano e a una nuova e promettente generazione di giovani attori per portare sul grande schermo la storia tratta dall’omonimo romanzo di Edoardo Albinati, edito da Rizzoli, vincitore del Premio Strega 2016. Nel cast del film – sceneggiato da Massimo Gaudioso, Luca Infascelli e Mordini – ci sono Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Benedetta Porcaroli, Ludovico Tersigni, Valentina Cervi, Fausto Russo Alesi, Fabrizio Gifuni nel ruolo di Golgota.

