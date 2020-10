Il lavoro che piace a Bonomi La Confindustria offre aumenti da fame ai metalmeccanici E fa saltare le trattative per il nuovo contratto

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 8 ottobre 2020) A pochi giorni dai proclami dell’Assemblea generale, la Confidustria targata Carloriporta un autentico flop col fallimento della trattativa tra Federmeccanica-Assistal e i sindacati per il rinnovo delnazionale di un milione e 400 mila lavoratori. Dopo quasi 11 mesi e 13 incontri, il tavolo è saltato sulla questione salariale, tema sul quale le imprese non intendono fare che minime concessioni. Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato lo stato di agitazione e il blocco delle flessibilità e degli straordinari; in alcune fabbriche vi sono già stati scioperi spontanei decisi dalle Rsu, in particolare in Piemonte. Ora partiranno le assemblee, per scegliere le forme di lotta da mettere in campo. DA ANNI AL PALO. La richiesta sindacale è di un aumento in media di 156 euro; la ...