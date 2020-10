Il Giro d’Italia arriva a casa di Pozzovivo: le previsioni meteo della Castrovillari-Matera (Di giovedì 8 ottobre 2020) La carovana rosa è partita alla volta della sesta tappa del Giro d’Italia. I corridori si spostano oggi da Castrovillari a Matera: la tappa è inizialmente mossa e articolata sia planimetricamente che altimetricamente all’interno del Parco Nazionale del Pollino. Superato il Lago di Monte Cotugno si entra nella parte pianeggiante della tappa che attraversa la provincia di Matera in direzione del capoluogo. Nel finale si affrontano brevi saliscendi che portano ai piccoli strappi dell’arrivo. Ultimi km in leggera discesa fino all’ultimo chilometro attraverso ampi viali cittadini con alcune leggere curve. A cavallo dell’arco dell’ultimo chilometro due curve verso sinistra per immettere nel rettilineo finale lungo 800 m tutto in leggera ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020) La carovana rosa è partita alla voltasesta tappa deld’Italia. I corridori si spostano oggi da: la tappa è inizialmente mossa e articolata sia planimetricamente che altimetricamente all’interno del Parco Nazionale del Pollino. Superato il Lago di Monte Cotugno si entra nella parte pianeggiantetappa che attraversa la provincia diin direzione del capoluogo. Nel finale si affrontano brevi saliscendi che portano ai piccoli strappi dell’arrivo. Ultimi km in leggera discesa fino all’ultimo chilometro attraverso ampi viali cittadini con alcune leggere curve. A cavallo dell’arco dell’ultimo chilometro due curve verso sinistra per immettere nel rettilineo finale lungo 800 m tutto in leggera ...

