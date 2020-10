Il Dramma di Roberto Giacobbo: “A Marzo Ho Avuto il Covid, Ero all’Ultimo Stadio” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il giornalista Roberto Giacobbo, in un’intervista al programma Verissimo, ha svelato di aver contratto il Covid-19 a Marzo. In una forma molto grave, per giunta, tanto che Giacobbo ha dichiarato: “Ero arrivato all’ultimo stadio”. Ora che i casi positivi stanno pericolosamente risalendo, il giornalista ha deciso di raccontare la propria odissea: “Ho pensato che fosse … Leggi su youreduaction (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il giornalista, in un’intervista al programma Verissimo, ha svelato di aver contratto il-19 a. In una forma molto grave, per giunta, tanto cheha dichiarato: “Ero arrivato all’ultimo stadio”. Ora che i casi positivi stanno pericolosamente risalendo, il giornalista ha deciso di raccontare la propria odissea: “Ho pensato che fosse …

